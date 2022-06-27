Ян Непомнящий сыграл вничью с основным преследователем на Турнире претендентов – 2022

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью в девятом туре Турнира претендентов — 2022. Соперником россиянина был его ближайший преследователь в турнирной таблице американец Фабиано Каруана. Примечательно, что начавший белыми фигурами Каруана имел небольшое преимущество на старте партии, однако Непомнящий сумел его нивелировать.

После данной партии Непомнящий остаётся единоличным лидером соревнований. За пять туров до финала в активе россиянина 6,5 очка. У занимающего вторую строчку Каруаны — 5,5.

Победитель Турнира претендентов — 2022 получит право сыграть за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном. Напомним, Непомнящий оспаривал мировую шахматную корону с норвежским гроссмейстером в прошлом году, но потерпел поражение.