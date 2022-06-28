ЖВК «Локомотив» объявил о назначении Константина Сиденко главным тренером команды

Калининградский женский волейбольный клуб «Локомотив» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал бывший волейболист Константин Сиденко. Об этом сообщили на официальном сайте команды.
Константин в статусе волейболиста становился победителем Лиги чемпионов, Кубка России, чемпионата России, а также неоднократным серебряным и бронзовым призёром Суперлиги. В роли тренера входил в тренерский штаб новосибирского «Локомотива», кемеровского «Кузбасса», казанского «Зенита». Был главным тренером студенческой сборной России на Всемирной Универсиаде, завоевав с ней серебряные медали, и главным тренером уфимского «Урала».
Во главе «Локомотива» он сменит Андрея Воронкова, который был дисквалифицирован на два года из-за расистского скандала, который произошёл во время матча между «Локомотивом» и «Уралочкой».
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