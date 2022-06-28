Федерацию бобслея России возглавил Пегов, Демченко отказался от участия в выборах

Новым президентом Федерации бобслея России (ФБР) единогласно избран Анатолий Пегов, сообщает ТАСС. Ранее он занимал пост вице-президента ФБР и главы Федерации бобслея и скелетона Республики Татарстан.
Второй кандидат на пост главы ФБР, трёхкратный призёр Олимпийских игр по санному спорту, президент федераций бобслея Московской области и Пермского края Альберт Демченко отказался участвовать в отчётно-выборной конференции. При этом он сослался на решение о переносе выборов на 19 августа, которое принял накануне президиум ФБР. Однако утром 28 июня руководство ФБР на своём официальном сайте заявило, что это решение «принято в нарушении норм и принципов гражданского права, Устава Федерации с целью дестабилизации и дискредитации работы Федерации».
Елена Аникина, которая возглавила федерацию в марте 2019 года, избрана одним из вице-президентов организации. Аналогичные должности заняли личный тренер Ростислава Гайтюкевича Анна Макарова и член Федерации бобслея Москвы Владимир Мысев.
В президиум организации также вошли Владимир Козлов, Александр Зайцев, Сергей Голубев, Олег Соколов, Валерий Дудин, Сергей Орлов, Владимир Сидоров, Владимир Кравцов, Рустем Фаизов, Вероника Иванова и Владимир Любовицкий.
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