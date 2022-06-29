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Турнирная таблица шахматного Турнира претендентов — 2022 после 10-го тура

Турнирная таблица шахматного Турнира претендентов — 2022 после 10-го тура
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В Мадриде (Испания) завершились партии 10 туров шахматного Турнира претендентов – 2022. Единоличным лидером является российский гроссмейстер Ян Непомнящий, одержавший победы над китайцем Дин Лижэнем, представителем Франции Алирезой Фируджей, поляком Яном-Кшиштофом Дудой и венгром Рихардом Раппортом. Ещё шесть партий россиянин свёл вничью. В активе Яна 7 из 10 очков.

Турнирная таблица турнира претендентов - 2022

Девять туров единственным преследователем Непомнящего был американец Фабиано Каруана, однако его поражение в 10-м туре от Дуды вместе с победами над соперниками Дин Лижэня и американца Хикару Накамуры изменили расстановку сил. Теперь у Непомнящего сразу три преследователя, уступающих ему 1,5 очка — Каруана, Дин Лижэнь и Накамура. У идущего пятым азербайджанца Теймура Раджабова ещё на балл меньше – 4,5.

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