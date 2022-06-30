Анна Вяхирева покинула «Ростов-Дон»

Правая полусредняя «Ростов-Дона» и сборной России Анна Вяхирева приняла решение сменить клуб. Вместе с ростовской командой гандболистка пять раз выигрывала чемпионат России, столько же раз становилась обладательницей Кубка и Суперкубка страны, а также дошла до финала Лиги чемпионов и получила серебряные медали турнира.

«От всего сердца хочу выразить огромную благодарность замечательному клубу, в котором провела шесть прекрасных лет своей карьеры: всему персоналу и команде, с которыми мы прошли долгий путь. Были и слёзы радости от побед, и горечь поражений.

Конечно же, благодарю тех, без кого всё это не имело бы смысла, тех, кто всегда был рядом — наших болельщиков. Именно вы гнали нас вперёд, не отворачивались, несмотря ни на что. Спасибо вам! Пришло время двигаться дальше. Не прощаюсь, но говорю вам «до свидания»! Вы навсегда в моём сердце!» — приводит слова Вяхиревой пресс-служба клуба.

27-летняя Вяхирева — олимпийская чемпионка 2016 года (самый ценный игрок турнира), серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года (самый ценный игрок турнира) и бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года. Серебряная медалистка Олимпийских игр в Токио.

Как российские гандболистки выступали на Олимпиадах: