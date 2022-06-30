Пять гандболисток московского ЦСКА покинули клуб

Пять гандболисток московского ЦСКА: Марина Судакова, Драгана Цвийич, Полина Ведехина, Валерия Маслова и Анна Седойкина — покинут столичную команду.

«Мы благодарим всех девушек за их вклад в успехи армейского клуба и время, проведённое в команде. Желаем удачи в дальнейшей карьере, ярких спортивных эмоций, отсутствия травм и успехов в новых клубах», — говорится в заявлении пресс-службы ЦСКА.

Полине Ведехиной 28 лет, она является серебряным призёром Олимпийских игр в Токио. В ЦСКА спортсменка пришла в 2019 году, за это время вместе с командой выиграла чемпионат и Кубок России, а также вышла в «Финал четырёх» Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021.

Анне Седойкиной 37 лет, она является чемпионкой Олимпиады в Рио-де-Жанейро и серебряным призёром Игр в Токио. За ЦСКА спортсменка выступала с 2020 года.

ЦСКА в прошлом сезоне впервые в своей истории стал победителем Кубка России, обыграв в финале «Ростов-Дон» со счётом 25:22.

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