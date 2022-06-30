Отстранённый Сергей Карякин поднялся на одну позицию в июльском рейтинге ФИДЕ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, который с 21 марта на полгода отстранён от участия в турнирах под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ), поднялся на 16-е место в обновлённом июльском рейтинге организации.

В активе Карякина 2747 очков. Следом за ним, на 17-й позиции, располагается ещё один россиянин, Александр Грищук (2745). На 20-е место вышел Дмитрий Андрейкин (2729). Лучший из россиян в топ-20 Ян Непомнящий по-прежнему занимает седьмое место с 2766 очками.

Возглавляет июльский рейтинг ФИДЕ действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2864), второе место занимает китаец Дин Лижэнь (2806), третье – представитель Франции Алиреза Фируджа (2793).

Карякин был отстранён за публичное оглашение своей политической позиции – гроссмейстер поддержал специальную военную операцию России на Украине. Из-за отстранения Карякин пропускает турнир претендентов в Мадриде, где его заменил имеющий самый высокий рейтинг Дин Лижэнь.