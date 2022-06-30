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Турнирная таблица шахматного турнира претендентов — 2022 после 11-го тура

Турнирная таблица шахматного турнира претендентов — 2022 после 11-го тура
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В Мадриде (Испания) завершились партии 11 туров шахматного турнира претендентов – 2022. Единоличным лидером является российский гроссмейстер Ян Непомнящий, одержавший победы над китайцем Дин Лижэнем, представителем Франции Алирезой Фируджей (дважды), поляком Ян-Кшиштофом Дудой и венгром Рихардом Раппортом. Ещё шесть партий россиянин свёл вничью. В активе Яна восемь из 11 очков.

Турнирная таблица Турнира претендентов - 2022

Девять туров единственным преследователем Непомнящего был американец Фабиано Каруана. После 10-го тура его догнали соотечественник Хикару Накамура и китаец Дин Лижэнь. В 11-м туре Каруана уступил Лижэню, и теперь второе место занимает китайский гроссмейстер, отставая от Непомнящего на полтора очка. На третьей позиции – Накамура, сыгравший вничью с венгром Рихардом Раппортом. А Каруана уже четвёртый: за три тура до финиша американец уступает лидеру 2,5 очка.

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