Российский гроссмейстер буквально в шаге от победы на Турнире претендентов — 2022.

Фируджа бросился на Непомнящего сломя голову. Ян наказал его по полной программе

В Турнире претендентов — 2022 Ян Непомнящий творит настоящие чудеса и с явным преимуществом громит сильнейших шахматистов мира! Его игра на порядок мощнее, даже чем в победном Екатеринбурге-2020/2021, и чувствуется – россиянина очень задел дубайский погром, он жаждет реванша в битве с Карлсеном.

Перед 11-м туром отрыв Яна от преследователей составлял 1,5 очка, и, по сути, Алиреза Фируджа являлся чуть ли не последним, кто мог остановить Непомнящего. Но стоило молодому гению, как все называют Фируджу, проявить капельку амбиций, как Ян не оставил от его позиции камня на камне.

Турнир претендентов — 2022, 11-й тур

Алиреза Фируджа (Франция) — Ян Непомнящий (Россия)

1.e4 e5 2.Кf3 Кf6 3.К:e5 d6 4.Кf3 К:e4

Очередная схватка в русской партии. Эту защиту на западе зовут по имени первого русского маэстро Александра Петрова, а может быть, уже пора называть защитой Петрова – Непомнящего. Алиреза пробует подобраться к русскому рубежу с другой стороны.

5.c4 Кc6 6.d3 Кf6 7.d4 Сe7 8.d5

Чаще эта позиция получалась при другом порядке ходов: 8.Кc3 0–0 9.d5 Кe5 10.Сe2 К:f3+ 11.С:f3 Кd7, но особых дивидендов белые не получали.

8… Кe5 9.Кd4 0–0 10.Кc3 Сg4!

Очень чёткий ход. Чёрным не хватает пространства, но они вынуждают соперника либо размениваться 11.Сe2 С:e2 12.Ф:e2 Лe8, либо ослабляться. Фируджа демонстрирует боевой настрой и выбирает второе.

11.f3 Сd7 12.Сe2 c6!

Своевременный подрыв – Непомнящий начинает контригру на ферзевом фланге.

13.0–0 c:d5 14.c:d5 Фb6 15.Крh1 Лac8

Сейчас в случае 16.f4 Кc4 17.b3 Кe3 18.С:e3 Л:c3 19.Сf2 Кe4 20.Сg1 Фa5 продолжалась очень сложная борьба – у каждой стороны свои козыри. Но в этот момент Алиреза словно рванул рубаху на груди и сломя голову бросил вперёд пешки, решающим образом ослабляя своего короля.

16.g4?! h6 17.h4?

Упорствуя в своём заблуждении.

17…Лfe8 18.g5 h:g5 19.h:g5 Кh5 20.Крg2 Кg6!

Российский гроссмейстер сразу заходит в гости к неприятельскому монарху, которого особенно никто не защищает.

21.f4 Кh:f4+!

Сокрушительный удар – чёрные жертвуют фигуру, после чего раскоординированная армия белых оказывается совершенно беззащитна.

22.С:f4 Ф:b2 23.Кe4 Лc4

За фигуру у чёрных уже две пешки, и очевидно, что очередные приобретения не за горами. Ещё сильнее 23… Сd8! с проблемами белых по линии «е», но и путь Непомнящего оказался весьма эффективным.

24.Сe3 С:g5! 25.Лb1

Проигрывает 25.К:g5 Л:e3 и 25.С:g5 Л:e4. Теперь уже Алиреза пытается уйти на ничью повторением ходов, но, конечно, Ян не позволяет сопернику уйти с ковра – с таким слабым королём белым несдобровать и без ферзей.

25… Ф:a2 26.Лa1 Л:d4! 27.Л:a2

Сразу гибнут белые после 27.С:d4 Ф:d5 и 27.Ф:d4 Ф:e2+, но атака Непомнящего продолжается и без ферзей. За качество у чёрных получаются две пешки и мощнейшая инициатива.

27… Л:d1 28.С:d1 С:e3 29.К:d6 Лe7 30.Сb3

Сразу пешку брать нельзя: 30.К:b7 Сb5, но следующим ходом Ян словно подгоняет коня в западню. Оказывается, что белый скакун в этом случае не сможет прийти на выручку одинокому белому королю.

30… Сc5! 31.К:b7

С треском проигрывает и 31.К:f7 Лe3 32.Сc4 Сh3+.

31… Сb6 32.Сc4

При 32.Кd6 Лe3 чёрные фигуры тоже окружают и пленяют белого короля.

32… Лe3 33.Крh1 Сh3 34.Лc1?

Последний цейтнотный промах. Упорнее 34.Лfa1 с идеей 34…Сf5?! (выигрывает, например, 34… Кf4!) 35.Лa3, как-то борясь с ладьёй е3.

34… Сf5 35.Сf1 Сe4+ Белые сдались. Они теряют пешку d5, после чего следует решающий двойной удар на коня b7 и ладью а2.

В 12-м туре Непомнящий сыграет с американцем Хикару Накамурой. По сути, Яну в оставшихся трёх турах можно спокойно трижды сыграть вничью и обеспечить себе первое место. Но вряд ли россиянин упустит момент для досрочной победы, если соперник допустит ошибку.