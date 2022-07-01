Непомнящий сыграл вничью с Накамурой на Турнире претендентов. Матч длился менее 10 минут
Поделиться
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой на Турнире претендентов — 2022.
Партия, в которой российский шахматист играл белыми фигурами, завершилась менее чем за 10 минут, уже на 14-м ходу.
После 12 туров в активе Непомнящего уже 8,5 очков. Ян сохранил единоличное лидерство, но удалось ли россиянину увеличить преимущество над преследователями, станет известно позднее. Партии с их участием продолжаются.
В 13-м туре Ян Непомнящий сыграет с венгром Рихардом Раппортом, а в заключительном матче турнира соперником россиянина станет поляк Ян-Кшиштоф Дуда. Матчи начнутся 3 и 4 июля в 16:00 мск соответственно.
Алиреза Фируджа — Ян Непомнящий. Обзор партии 11 тура ТП
Комментарии
- 1 июля 2022
-
16:59
-
16:51
-
16:47
-
16:31
-
16:27
-
15:58
-
15:07
-
14:13
-
14:06
-
12:58
-
12:23
-
10:55
-
10:50
-
09:00
-
00:56
-
00:17
- 30 июня 2022
-
23:35
-
23:15
-
22:53
-
21:25
-
19:56
-
19:35
-
19:16
-
16:37
-
15:52
-
15:17
-
13:21
-
13:20
-
13:08
-
13:02
-
12:27
-
11:01
-
10:47
-
09:02
-
00:46
Партнерский контент