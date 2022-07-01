Непомнящий сыграл вничью с Накамурой на Турнире претендентов. Матч длился менее 10 минут

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой на Турнире претендентов — 2022.

Партия, в которой российский шахматист играл белыми фигурами, завершилась менее чем за 10 минут, уже на 14-м ходу.

После 12 туров в активе Непомнящего уже 8,5 очков. Ян сохранил единоличное лидерство, но удалось ли россиянину увеличить преимущество над преследователями, станет известно позднее. Партии с их участием продолжаются.

В 13-м туре Ян Непомнящий сыграет с венгром Рихардом Раппортом, а в заключительном матче турнира соперником россиянина станет поляк Ян-Кшиштоф Дуда. Матчи начнутся 3 и 4 июля в 16:00 мск соответственно.

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