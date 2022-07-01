Анжелика Сидорова не смогла выиграть соревнования по прыжкам с шестом на Кубке России

Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова заняла второе место на Кубке России, проходящем в Брянске.

Сидорова завоевала серебро, показав скромный результат 4,65 м. Победу одержала Полина Кнороз, преодолевшая планку на высоте 4,70 м. Бронзовым призёром стала Аксана Гатауллина (4,45). Кнороз и Сидорова с первой попытки преодолели высоту 4,65 м. Но затем Анжелика пропустила высоту 4,70 м, а 4,75 взять не смогла.

В той же дисциплине у мужчин первенствовал Тимур Моргунов с результатом 5,60 м. Второе и третье места с одинаковым результатом 5,45 заняли Михаил Шмыков и Дмитрий Качанов. Моргунов без осечек дошёл до 5,60, но высоту 5,70 взять не сумел. Качанов переносил попытки до высоты 5,65, но в итоге так и остался с результатом 5,45.

Кубок России по лёгкой атлетике в Брянске завершится 2 июля.