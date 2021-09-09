Россиянка Сидорова совершила лучший в мире прыжок за 10 лет! Выше летала только Исинбаева

Анжелика стала второй в истории спортсменкой, взявшей 5,01 на открытом воздухе. Наша чемпионка сделала это в финале Бриллиантовой лиги.

Россиянка Анжелика Сидорова в соревнованиях по прыжкам с шестом в финале Бриллиантовой лиги сотворила нечто невообразимое. Она не просто одержала победу, а выиграла с выдающимся результатом, взяв с третьей попытки «космическую» высоту 5,01. Выше на открытом воздухе летала только Исинбаева!

Анжелика, браво! Других слов нет, одни эмоции.

Олимпийская чемпионка «сгорела»

В финальном турнире, проходившем в Швейцарии, принимали участие шесть девушек – сплошь мировые лидеры. Фаворитом соревнований была американка Кэти Нажотт – лидер мирового сезона с результатом 4,95, олимпийская чемпионка и победительница трёх этапов Бриллиантовой лиги. Конкуренцию ей планировали навязать в первую очередь россиянка Анжелика Сидорова, британка Холли Брэдшоу и гречанка Катерина Стефаниди. Сидорова и Брэдшоу – призёры Олимпиады в Токио, Стефаниди в Японии была четвёртой, зато пять лет назад в Рио-де-Жанейро завоевала золото.

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Но никакой борьбы, говоря прямо, не получилось.

Нажотт, судя по всему, просто «сгорела». Пропустив стартовые 4,47, она так и не смогла взять 4,57. То есть вообще осталась в финале без результата и без места. Ирина Жук из Беларуси также не смогла взлететь на 4,57, но у неё хотя бы стартовая высота была взята. Брэдшоу и Шутей из Словении добрались до 4,67. А дольше всех держалась Стефаниди. Взяла 4,77 и, обеспечив себе серебро, перенесла две попытки на 4,91, пытаясь побороться за золото. Но бесполезно.

Блистательная Анжелика

За золото боролась только Анжелика Сидорова. Все перечисленные высоты она брала играючи, с первой попытки. А когда осталась в секторе одна, то легко и непринуждённо взяла 4,96.

Но и на этом не остановилась! Планку поставили на 5,01. С первых двух попыток взять не получилось. Однако после третьего прыжка планка устояла. Зрители ликовали, Анжелика вместе с ними! Оно и неудивительно: россиянка не просто выиграла золото Бриллиантовой лиги с личным рекордом и рекордом сезона. Она вообще показала лучший результат в мире на открытом воздухе за последний десяток лет!

Фото: Maja Hitij/Getty Images

Выше только Исинбаева!

До сегодняшнего вечера лишь три спортсменки в истории взлетали на высоту пяти метров.

Первая – наша Елена Исинбаева, к рекордам которой до сих пор никто даже и не приближается.

Вторая – американка Сэнди Моррис, в 2016 году показавшая результат 5,00.

Третья – американка Дженнифер Сур, которая прыгала 5,03 и 5,02, но в закрытых помещениях. А такие прыжки идут в отдельный зачёт рекордов. На открытом воздухе она не взлетала выше 4,92.

Анжелика Сидорова стала четвёртой, но при этом обошла Моррис по результату, а Сур осталась в каком-то смысле вне зачёта. 5,01 – это пятый результат в истории женских прыжков с шестом на открытом воздухе. Лучшие четыре (5,03, 5,04, 5,05 и 5,06) принадлежат Елене Исинбаевой. Мировая рекордсменка также прыгала и 5,01. Но последний взлёт прославленной чемпионки на пять метров состоялся в 2009 году.

С тех пор на 5,01 на открытом воздухе не прыгал больше никто. То есть прыжок Сидоровой – по сути лучший в мире за десять лет! И первый в мире за пять лет прыжок за пять метров, даже если считать результаты Сур.

Как же роскошно, что болельщиков в прыжках с шестом снова радует россиянка.