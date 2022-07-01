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Бельгиец Лампарт выиграл первый этап «Тур де Франс», Власов — 21-й

Бельгиец Лампарт выиграл первый этап «Тур де Франс», Власов — 21-й
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Бельгийский велогонщик Ив Лампарт из команды Quick-Step Alpha Vinyl стал победителем первого этапа «Тур де Франс» — индивидуальной гонки с раздельным стартом на 13,2 км, которая прошла в Копенгагене (Дания).

Ставший вторым бельгиец Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) уступил лидеру пять секунд. Показавший третье время словенец Тадей Погачар оказался медленнее Лампарта на семь секунд.

Российский велогонщик Александр Власов (BORA — hansgrohe) стал 21-м, проиграв лидеру 31 секунду.

Велошоссе. «Тур де Франс». Первый этап. Копенгаген, Дания
Индивидуальная гонка с раздельным стартом, 13,2 км

1. Ив Лампарт (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl Team) – 15.17.
2. Ваут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – отставание 0.05.
3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) +0.07.
4. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) +0.10.
5. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) +0.13.
6. Мадс Педерсен (Дания, Trek — Segafredo) +0.15…
21. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +0,31.

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