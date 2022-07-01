Бельгиец Лампарт выиграл первый этап «Тур де Франс», Власов — 21-й

Бельгийский велогонщик Ив Лампарт из команды Quick-Step Alpha Vinyl стал победителем первого этапа «Тур де Франс» — индивидуальной гонки с раздельным стартом на 13,2 км, которая прошла в Копенгагене (Дания).
Ставший вторым бельгиец Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) уступил лидеру пять секунд. Показавший третье время словенец Тадей Погачар оказался медленнее Лампарта на семь секунд.
Российский велогонщик Александр Власов (BORA — hansgrohe) стал 21-м, проиграв лидеру 31 секунду.
Велошоссе. «Тур де Франс». Первый этап. Копенгаген, Дания
Индивидуальная гонка с раздельным стартом, 13,2 км
1. Ив Лампарт (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl Team) – 15.17.
2. Ваут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – отставание 0.05.
3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) +0.07.
4. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) +0.10.
5. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) +0.13.
6. Мадс Педерсен (Дания, Trek — Segafredo) +0.15…
21. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +0,31.
- 1 июля 2022
-
23:03
-
21:48
-
21:05
-
20:57
-
20:42
-
20:30
-
19:55
-
19:38
-
18:44
-
17:37
-
17:25
-
16:59
-
16:51
-
16:47
-
16:31
-
16:27
-
15:58
-
15:07
-
14:13
-
14:06
-
12:58
-
12:23
-
10:55
-
10:50
-
09:00
-
00:56
-
00:17
- 30 июня 2022
-
23:35
-
23:15
-
22:53
-
21:25
-
19:56
-
19:35
-
19:16
-
16:37