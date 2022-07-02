«Вообще не верю». Сергей Шубенков — о громком результате Девона Аллена на Гран-при в США

Чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков скептически высказался о результате американца Девона Аллена на этапе Гран-при в Нью-Йорке (США).

Аллен пробежал 110 метров с барьерами со вторым результатом в истории – 12,84 секунды. Лучший результат сезона у Шубенкова на данный момент – 13,27.

«В Америке пробежали, самолюбие потешили, делают, что хотят. Это нам ни фига нельзя, а в Америке нормально, рисуют секунды, какие хотят. Что мировые рекорды не рисуют? Наверное, чтобы совсем уже не наглеть. Мои-то котаны (основные соперники) человеческие секунды показывают, там ничего запредельного нет. Будь я допущен до международных стартов, бегал бы с ними на уровне. Я готов примерно на столько же.

В США «подкрутили» секунды? Конкретно тот один раз, скорее всего. Не было там бега на 12,84. С таким же бегом он, приехав на Бриллиантовую лигу, показал те человеческие секунды, которые всегда бегал и на которые он реально готов. Этот Диван Аллен всегда бегал так. В прошлом году немножко из 13 выскочил, что, в принципе, реально, а в 12,84 вообще не верю. По рисунку совсем не похоже, совершенно обычный бег, не на мировой рекорд. Там и Холлоуэй тоже бежал на такие бодрые секунды, которых у него в сезоне ни до того старта не было, ни после. Выглядело, как будто с руки запустили секундомер», — цитирует Шубенкова «РИА Новости Спорт».