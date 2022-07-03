Сальников рассказал, что решение FINA по отстранению россиян в 2022-м остаётся в силе

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП), четырёхкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников рассказал, что решение Международной федерации плавания по отстранению российских спортсменов в 2022 году остаётся в силе.
«Этот вопрос не поднимался, в этом году мы в соревнованиях FINA не участвуем. Вопрос по соревнованиям в России не поднимался тоже», – цитирует Сальникова «Матч ТВ».
Ранее член бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимир Сальников сообщил о переносе чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который должен был пройти в этом году в Казани, на 2026 год.
Из-за ситуации на Украине FINA отказалась от проведения соревнований в России в ближайшее время. В частности, чемпионат мира по плаванию на короткой воде, запланированный на 17-22 декабря 2022 года, был отдан Мельбурну (Австралия). Решения по переносу чемпионата мира по водным видам спорта — 2025 из Казани пока нет.
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