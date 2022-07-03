Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Магнус Карлсен отреагировал на победу Яна Непомнящего на Турнире претендентов — 2022

Магнус Карлсен отреагировал на победу Яна Непомнящего на Турнире претендентов — 2022
Комментарии

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен отреагировал на досрочную победу россиянина Яна Непомнящего на Турнире претендентов – 2022, который проходит в Мадриде (Испания).

«Ян был сильно недооценён экспертами и букмекерами, да и я думал, что Дин Лижэнь и Фабиано Каруана имели больше шансов на победу. Респект Непомнящему, он отлично справился!» — сказал Карлсен.

Непомнящий обеспечил себе победу в Мадриде после ничьей в партии 13-го тура соревнований с представителем Венгрии Рихардом Раппортом. После матча с Раппортом Непомнящий лишил ближайших конкурентов теоретических шансов на титул. В активе россиянина за тур до финальной партии девять очков, у его ближайших преследователей по 6,5 балла.

Непомнящий досрочно стал первым! Даже чемпион мира поздравил россиянина Непомнящий досрочно стал первым! Даже чемпион мира поздравил россиянина
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022