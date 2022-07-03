Магнус Карлсен отреагировал на победу Яна Непомнящего на Турнире претендентов — 2022

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен отреагировал на досрочную победу россиянина Яна Непомнящего на Турнире претендентов – 2022, который проходит в Мадриде (Испания).

«Ян был сильно недооценён экспертами и букмекерами, да и я думал, что Дин Лижэнь и Фабиано Каруана имели больше шансов на победу. Респект Непомнящему, он отлично справился!» — сказал Карлсен.

Непомнящий обеспечил себе победу в Мадриде после ничьей в партии 13-го тура соревнований с представителем Венгрии Рихардом Раппортом. После матча с Раппортом Непомнящий лишил ближайших конкурентов теоретических шансов на титул. В активе россиянина за тур до финальной партии девять очков, у его ближайших преследователей по 6,5 балла.