В Адлере работники пляжа жестоко избили чемпиона Минска по самбо. Он попал в реанимацию

В Адлере работники пляжа «Фрегат» избили палками и арматурой жителя Минска, который заступился за своих сестёр шести и 14 лет. Пострадавший оказался чемпионом Минска по самбо.
В Сеть попало видео, на котором группа мужчин жестоко избивает человека. На некоторых из нападавших можно рассмотреть красные жилетки с логотипом «Фрегат».
Мать пострадавшего сообщила, что сёстры потерпевшего раздавали отдыхающим арбуз и снимали это на видео, что не понравилось сотрудникам пляжа. После чего возник конфликт.
«Работники пляжа «Фрегат» решили, что они отбирают у них хлеб, и начали отправлять их на место в грубой форме. Их брат ходил следом и заступился за них. Они напали на него втроём. Он сказал: «Я с пляжа не уйду» и раскидал их. Тогда накинулась орда, человек десять, в том числе спасатели пляжа «Фрегат». Взяли железную арматуру, палки и прямо на глазах у отдыхающих избивали моего сына», — рассказала мама пострадавшего.
Отмечается, что потерпевший после инцидента находится в реанимации.
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