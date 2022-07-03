В Адлере работники пляжа жестоко избили чемпиона Минска по самбо. Он попал в реанимацию

В Адлере работники пляжа «Фрегат» избили палками и арматурой жителя Минска, который заступился за своих сестёр шести и 14 лет. Пострадавший оказался чемпионом Минска по самбо.

В Сеть попало видео, на котором группа мужчин жестоко избивает человека. На некоторых из нападавших можно рассмотреть красные жилетки с логотипом «Фрегат».

Мать пострадавшего сообщила, что сёстры потерпевшего раздавали отдыхающим арбуз и снимали это на видео, что не понравилось сотрудникам пляжа. После чего возник конфликт.

«Работники пляжа «Фрегат» решили, что они отбирают у них хлеб, и начали отправлять их на место в грубой форме. Их брат ходил следом и заступился за них. Они напали на него втроём. Он сказал: «Я с пляжа не уйду» и раскидал их. Тогда накинулась орда, человек десять, в том числе спасатели пляжа «Фрегат». Взяли железную арматуру, палки и прямо на глазах у отдыхающих избивали моего сына», — рассказала мама пострадавшего.

Отмечается, что потерпевший после инцидента находится в реанимации.