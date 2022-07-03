Турнирная таблица шахматного турнира претендентов — 2022 после 13-го тура

В Мадриде (Испания) завершились партии 13-го тура шахматного турнира претендентов – 2022, победителем которого досрочно и второй год подряд стал российский гроссмейстер Ян Непомнящий.

Отметим, что после победы Непомнящего главной интригой соревнований является имя гроссмейстера, который займёт вторую строчку по итогам турнира. Так как если действующий чемпион, норвежец Магнус Карлсен откажется сразиться с Непомнящим, то россиянин встретится именно со спортсменом, занявшим второе место.

После 13 туров второе место удерживает американец Хикару Накамура, в его активе 7,5 очков. У его ближайшего конкурента, китайца Дин Лижэня – семь очков. Завтра, 4 июля, в заключительный день турнира Накамура и Лижэнь встретятся друг с другом.