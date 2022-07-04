Ян Непомнящий ответил на вопрос, с кем он хочет сыграть в матче на первенство мира
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который выиграл турнир претендентов в Мадриде (Испания), ответил на вопрос, с кем он хочет сыграть в матче на первенство мира. Соперником Непомнящего в матче на первенство мира должен стать действующий обладатель мировой шахматной короны Магнус Карлсен, однако норвежец уже заявлял, что матч будет интересовать его только в том случае, если турнир претендентов выиграет Алиреза Фируджа (Франция).
«С кем хочу сыграть? Мне буквально всё равно. Но, конечно, снова играть с Магнусом будет довольно сложно», — приводит слова Непомнящего пресс-служба ФИДЕ.
Сегодня, 4 июля, состоится 14-й, заключительный тур турнира претендентов.
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Ян Непомнящий — Рихард Раппорт. Обзор партии 13 тура ТП:
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