Бывшего волейболиста казанского «Зенита» задержали за вымогательство

В Московской области задержали мошенника, который обманул девушку на 30 млн рублей. Им оказался бывший волейболист казанского «Зенита» Александр Хрипун, сообщает телеграм-канал Baza.
По информации следствия, 23-летняя Даниэла отправляла деньги мошенникам, чтобы те не опубликовали её интимные фото. Девушка отдала почти все личные финансы. Но мошенники настолько увлеклись вымогательством, что в какой-то момент передали жертве паспортные данные некого Александра Хрипуна из Одинцово.
30 июня Хрипуна задержали сотрудники ФСБ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Стоит отметить, что это не первое обвинение в жизни Александра: в 2018 году он уже был осуждён за похожий эпизод вымогательства у девушки.
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