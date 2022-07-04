Тарасов: Катар хочет превзойти ЧМ по футболу в России. Происходящее тут уникально

Российский волейболист Вячеслав Тарасов, выступающий в Катаре, высказался о предстоящем чемпионате мира – 2022 по футболу, который примет страна.

«В Катаре сейчас много информации о чемпионате мира по футболу. Они стараются сделать всё, чтобы он был лучшим. Любой ЧМ хочет сделать своё мероприятие грандиознее предыдущего. В России это был фантастический с точки зрения организации, болельщиков чемпионат. Катар хочет переплюнуть Россию и сделать качественнее и лучше.

Мне кажется, что в плане логистики этот ЧМ будет на 100% лучшим, потому что все стадионы находятся в Дохе, здесь их семь. Между ними максимум час езды. Болельщик может спокойно на такси или метро от одного к другому в течение часа добраться. С этой точки зрения происходящее уникально, потому что везде ЧМ проходили в нескольких городах или странах», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Тарасовым читайте на «Чемпионате» в 19:00.