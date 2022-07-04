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На Олимпиаде могут появиться соревнования по синхронному плаванию среди мужчин

На Олимпиаде могут появиться соревнования по синхронному плаванию среди мужчин
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Международная федерация плавания (FINA) выступила с предложением включить мужское соло в программу чемпионатов мира и добавить участие мужчин в групповых соревнованиях на Олимпийских играх, сообщает «Матч ТВ».

Напомним, ранее на чемпионатах мира мужчины выступали только в микст-дуэтах. Впервые это произошло в 2015 году в Казани.

В программу чемпионатов мира предлагается включить две программы в соло у мужчин – произвольную и техническую. Акробатическая композиция при этом призвана заменить в программе чемпионатов мира комбинационную.

Сообщается, что также предлагается ограничить число участников в групповых соревнованиях в команде восемью спортсменами. Заявлены могут быть максимум девять, двое из них – мужчины. Это же правило касается и чемпионатов мира. При этом мужчин предлагается включить в число участников акробатической программы тоже.

В женском синхронном плавании на всех Олимпиадах начиная с 2000 года только российские спортсменки завоёвывают золотые медали.

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