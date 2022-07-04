Ласицкене: комментарии Баха лицемерны. Он говорит одно, а в итоге россияне не выступают

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене рассказала об открытом письме, которое она направила в адрес президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.



«Комментарии Баха немножко лицемерны, они неправильно говорят о том, что происходит. Он говорит одно, а в итоге россияне не выступают на международных соревнованиях. Вроде человек должен защищать олимпийское движение, но этого не происходит.

Спорт должен объединять, дарить любовь, но стало тяжело, ещё тяжелее, чем было. Понимаю все стороны, я человек миролюбивый, могу всех простить и встать в положение, но никто не принимает наше положение, спортсменов», — сказала Ласицкене в эфире «Матч ТВ».

Вчера, 3 июля, Бах заявил, что позиция в отношении россиян всё ещё неизменна.