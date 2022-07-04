Непомнящий сыграл вничью с Дудой в заключительном туре Турнира претендентов — 2022

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью партию 14-го, заключительного тура Турнира претендентов – 2022, который проходит в Мадриде (Испания). Соперником россиянина был представитель Польши Ян-Кшиштоф Дуда.

Непомнящий играл чёрными фигурами, партия завершилась на 48-м ходу. Отметим, что для Яна данная партия не имела большого значения, так как в 13-м туре он обеспечил себе победу на турнире.

Отметим, что Непомнящий выигрывает Турнир претендентов второй год подряд. В прошлом сезоне Ян получил возможность сразиться с норвежцем Магнусом Карлсеном, однако проиграл тогда ещё 15-кратному чемпиону мира.

Примечательно, что до сих пор неизвестно, будет ли Карлсен играть в чемпионском матче. Ранее норвежец заявил, что готов играть за шахматную корону только в том случае, если его соперником будет Алиреза Фируджа. Магнус должен объявить о своём решении не позднее 20 июля.