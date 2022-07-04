ОКР: шаги МОК свидетельствуют о внешнем вмешательстве сил, далёких от идеалов спорта

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал официальное заявление, тем самым отреагировав на недавние слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что санкции в отношении российских спортсменов останутся в силе.
«Недавние заявления и шаги МОК продолжают свидетельствовать о беспрецедентном внешнем вмешательстве сил, далёких от истинных идеалов спорта и олимпийских ценностей. А ведь одной из основных задач Международного олимпийского комитета остаётся «принятие мер, направленных на укрепление единства олимпийского движения, защиту его независимости, поддержание и содействие его политическому нейтралитету и сохранение автономии спорта», а также «противодействие любым формам дискриминации, наносящей ущерб олимпийскому движению». ОКР неизменно призывает МОК и международные спортивные организации в равной степени защищать права и законные интересы всех без исключения спортсменов», — говорится в заявлении.
Полное заявление ОКР можно прочитать здесь.
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