Карякин прокомментировал победу Непомнящего на турнире претендентов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал победу соотечественника Яна Непомнящего на турнире претендентов.

«Поздравляю Яна Непомнящего с победой в турнире претендентов! Несмотря на общий низкий уровень игры, он продемонстрировал стабильность и желанию побеждать! Это было особенно сложно после проваленного матча с Магнусом Карлсеном. Теперь впереди новый матч, но вопрос согласится ли Магнус», — написал Карякин в своём телеграм-канале.

Напомним, Непомнящий стал победителем соревнований, не проиграв ни одной партии за 14 туров и набрав рекордные 9,5 балла. Ян второй год подряд выигрывает этот турнир. За шахматную корону Непомнящий может сыграть с Магнусом Карлсеном, но норвежец ещё не дал согласия на этот матч.