Российский гроссмейстер установил мировой рекорд и теперь ждёт, с кем и когда будет играть матч за титул чемпиона мира.

Непомнящий остался непобеждённым! В последней партии было трудно, но Ян снова устоял

В последнем туре шахматного турнира претендентов – 2022 польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда попытался пробить-таки «русский вал» Яна Непомнящего и напоследок огорчить победителя. Игравший белыми Дуда яростно атаковал, но не тут-то было! В решающий момент россиянин вновь продемонстрировал блестящее чувство динамики и отличный счёт – натиск белых натолкнулся на выверенную оборону. Ничья, и Ян триумфально побеждает в претендентском турнире – без срывов и за явным преимуществом!

Турнир претендентов — 2022, 14-й тур

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Ян Непомнящий (Россия)

1. e4 e5 2. Кf3 Кf6 3. d4 К:e4 4. d:e5 d5 5. Кbd2

Так на русскую партию Непомнящего в этом турнире ещё не нападали. Но Ян и в этом варианте готов великолепно.

5… Фd7! 6. Сd3

Смысл хитрого хода чёрных ферзём в том, что эндшпиль 6. К:e4 d:e4 7. Ф:d7+ К:d7 не ставит перед ними никаких проблем. Дуда начинает бороться против коня соперника, а в ответ Ян переводит его на хорошую блокадную позицию.

6… Кc5 7. Сe2 Кe6 8. 0–0 Сe7 9. Лe1

Встречалось 9. c4 (Хектор – Вестеринен), на что россиянин, скорее всего, ответил бы просто 9… 0–0. Польский гроссмейстер перестраивает свои фигуры и начинает натиск на чёрного короля.

9… 0–0 10. Кf1 c5 11. Сd3 Лd8

В ответ претендент на титул чемпиона мира действует по классическому правилу «На фланговую атаку отвечай ударом в центре».

12. Кg3 g6 13. c3 Кc6 14. h4 c4 15. Сc2 a5

Остросюжетная игра могла развернуться при 15… d4 16. Кe4 d3 17. Сa4, однако Непомнящий любопытным маневром перекидывает ладью а8 в центр событий.

16. h5 Лa6 17. Сe3

Возможно, сильнее было 17. Фd2, стремясь организовать белому ферзю свидание с чёрным королём, но Ян-Кшиштоф жаждет осложнений и провоцирует бой в центре.

17… d4 18. c:d4 Кc:d4 19. Кe4 К:f3+?!

Равновесие держало хладнокровное 19… b5. Впрочем, можно понять Непомнящего – он очень хотел форсировать разгрузку.

20. Ф:f3 Кd4 21. С:d4 Ф:d4 22. Лad1 Ф:b2

Ян бесстрашно запасся пешкой и планирует при случае откупиться материалом для защиты своего короля.

23. h:g6?!

Эта пешка могла помочь в наступлении! А Дуда не обнаружил красивейшую идею 23. Л:d8+ С:d8 24. Лd1 Сe7 25. Кf6+! Л:f6 (к разгрому вело 25… С:f6? 26. e:f6 Л:f6 27. Лd8+ Крg7 28. Фe3 g:h5 29. Фg5+) 26. e:f6 С:f6 – у белых оставалось лишнее качество и шансы его реализовать, а у Яна – компенсация, уверенность в себе, счастливая звезда и шансы сделать ничью. Поляк сделал ставку на разрушающую прикрытие короля жертву фигуры, но тут у Непомнящего всё срастается ход в ход.

23… h:g6 24. Л:d8+ С:d8 25. Кd6 Сe6

Именно тут белые делали ставку на последующий удар с дальнейшей попыткой вторгнуться в расположение чёрного монарха.

26. С:g6 f:g6 27. Фe4 Крg7 28. Лb1

Всё это кажется весьма опасным, но чёрные могут контратаковать белого короля и, вернув фигуру, перейти в равное окончание.

28… Сd5!

Занятно, что не проигрывает и 28… Сf5!? 29. К:f5+ g:f5 30. Ф:f5 c3!, но путь Яна значительно проще.

29. Л:b2 С:e4 30. К:e4 Лb6 31. Л:b6

Белые тем или иным способном восстанавливают материальное равновесие: 31. Лc2 Лc6 32. Кd6 Сc7, однако всё равно получается ничья.

31… С:b6 32. Крf1 Сd4 33. Кd6 С:e5 34. К:c4 Сc7 35. Крe2

Белым необходимо первыми попасть в центр королём, иначе после 35. a4 Крf6 36. Крe2 Крe6 37. Крd3 Крd5 у чёрных будут некоторые шансы на победу – их слон сильнее на пустой доске. После хода в партии ничья неизбежна, но характерно, что соперники бились до голых королей.

35… Крf6 36. Крd3 Крe6 37. Крe4 b5 38. Кa3 b4 39. Кc4 a4 40. f4 b3 41. a:b3 a:b3 42. g4 Крf6 43. f5 g:f5+ 44. g:f5 Сb8 45. Крd3 Кр:f5 46. Кd6+ С:d6 47. Крc3 b2 48. Кр:b2 Ничья!

Ян Непомнящий на Турнире претендентов – 2022 так и остался непобеждённым. А показатель в 9,5 очка из 14 возможных – это и вовсе мировой рекорд!

Впереди – матч за титул. Но когда он будет и с кем сыграет Ян Непомнящий – это вопросы, на которые пока нет ответов. Но они будут. Совсем скоро.