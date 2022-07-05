Расписание Кубка России по спортивной гимнастике в Калуге

6 июля стартует Кубок России по спортивной гимнастике. В этом году турнир проходит в Калуге. Публикуем полное расписание соревновательных дней:

Среда, 6 июля

12:00 — 14:30. Квалификационные соревнования мужчин

17:30 — 19:00. Квалификационные соревнования женщин



Пятница, 8 июля

12:00 — 14:00. Финальные соревнования в многоборье у мужчин

16:30 — 18:00. Финальные соревнования в многоборье у женщин



Суббота, 9 июля

Финальные соревнования в отдельных видах многоборья:

13:00 – 13:30. Вольные упражнения. Мужчины

13:30 – 14:00. Опорный прыжок. Женщины

14:00 – 14:30. Конь. Мужчины.

14:30 – 15:10. Разновысокие брусья. Женщины

15:10 – 15:40. Кольца. Мужчины



Воскресенье, 10 июля

Финальные соревнования в отдельных видах многоборья:

13:00 – 13:30. Опорный прыжок. Мужчины

13:30 – 14:00. Бревно. Женщины

14:00 – 14:40. Параллельные брусья. Мужчины.

14:40 – 15:10. Вольные упражнения. Женщины

15:10 – 15:40. Перекладина. Мужчины