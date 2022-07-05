Расписание Кубка России по спортивной гимнастике в Калуге

6 июля стартует Кубок России по спортивной гимнастике. В этом году турнир проходит в Калуге. Публикуем полное расписание соревновательных дней:
Среда, 6 июля
12:00 — 14:30. Квалификационные соревнования мужчин
17:30 — 19:00. Квалификационные соревнования женщин
Пятница, 8 июля
12:00 — 14:00. Финальные соревнования в многоборье у мужчин
16:30 — 18:00. Финальные соревнования в многоборье у женщин
Суббота, 9 июля
Финальные соревнования в отдельных видах многоборья:
13:00 – 13:30. Вольные упражнения. Мужчины
13:30 – 14:00. Опорный прыжок. Женщины
14:00 – 14:30. Конь. Мужчины.
14:30 – 15:10. Разновысокие брусья. Женщины
15:10 – 15:40. Кольца. Мужчины
Воскресенье, 10 июля
Финальные соревнования в отдельных видах многоборья:
13:00 – 13:30. Опорный прыжок. Мужчины
13:30 – 14:00. Бревно. Женщины
14:00 – 14:40. Параллельные брусья. Мужчины.
14:40 – 15:10. Вольные упражнения. Женщины
15:10 – 15:40. Перекладина. Мужчины
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