Европейский союз настольного тенниса отстранил россиян от еврокубков

Исполнительный совет Европейского союза настольного тенниса (ETUU) отстранил российские и белорусские команды от участия в европейских клубных соревнованиях в сезоне-2022/2023, сообщается на официальном сайте организации.



«Исполнительный совет ETTU считает, что это решение необходимо для защиты безопасности всех участников и сохранения целостности европейских клубных соревнований. Это было подтверждено недавним опросом всех европейских клубов, участвовавших в Лиге чемпионов и Кубке Европы сезона-2021/2022, который показал, что подавляющее большинство клубов не захотят соревноваться в России или Беларуси, а многие даже не будут участвовать, если клубы из этих двух стран будут выступать в турнирах следующего сезона.

Это решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации настольного тенниса (ITTF), а также в соответствии с предыдущими решениями ETTU по этому вопросу», — сказано в заявлении организации.