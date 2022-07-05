Европейский союз настольного тенниса отстранил россиян от еврокубков

Исполнительный совет Европейского союза настольного тенниса (ETUU) отстранил российские и белорусские команды от участия в европейских клубных соревнованиях в сезоне-2022/2023, сообщается на официальном сайте организации.
«Исполнительный совет ETTU считает, что это решение необходимо для защиты безопасности всех участников и сохранения целостности европейских клубных соревнований. Это было подтверждено недавним опросом всех европейских клубов, участвовавших в Лиге чемпионов и Кубке Европы сезона-2021/2022, который показал, что подавляющее большинство клубов не захотят соревноваться в России или Беларуси, а многие даже не будут участвовать, если клубы из этих двух стран будут выступать в турнирах следующего сезона.
Это решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации настольного тенниса (ITTF), а также в соответствии с предыдущими решениями ETTU по этому вопросу», — сказано в заявлении организации.
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