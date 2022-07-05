Экипаж Сергея Бородинова победил в чемпионате России — 2022 в классе «Дракон»

Два финальных старта при 10-узловом западном ветре завершили четырёхдневный марафон, проходивший на акватории Финского залива в яхт-клубе Санкт-Петербурга.

Борьба за главный приз в классе «Дракон» развернулась между командами «Комильфо» Сергея Бородинова (RUS 81) и «Сотка» Павла Андрианова (RUS 100). Интрига сохранялась до последней минуты. В первой гонке дня «Комильфо», лидировавшая после трёх дней чемпионата, вновь вышла вперёд. Но и команда «Сотка», взявшая себя в руки после досадного 13-го места в предыдущей гонке, не отставала. Всё решила завершающая шестая гонка.

Андрианову были необходимы победа и отрыв от конкурента в три очка. Он финишировал первым, опередив соперника на секунду! Но и Бородинов не совершил ни одной серьёзной ошибки — завершив гонку вторым, он завоевал почётный трофей и звание чемпиона России.

Третье место в заключительных гонках стабильно было у Сергея Маркасова (RUS 171), но предыдущие результаты не позволили ему побороться за призовые места. Дуэль за бронзу развернулась между Василием и Михаилом Сенаторовыми. В последних гонках лучше был Михаил (RUS 31), но преимущество, набранное в предыдущие дни, позволило Василию (RUS 34) легко удержаться на третьем месте.

Экс-чемпион Виктор Фогельсон, выступающий на лодке «Лунь» (RUS 84), поджимал лидеров, но не смог составить им конкуренцию — шестое место. Зато он был вне досягаемости среди классических лодок и первенствовал в зачёте «Классик». Второе и третье места разделили Степан Федотов на «Задоре» (RUS 86) и Сергей Бахарев на «Друге» (RUS 21).



Победители и призёры чемпионата России

Общий зачёт

1. Сергей Бородинов, Александр Миронов, Александр Андрианов (RUS 81) – 8 очков.

2. Павел Андрианов, Алексей Златоустов, Вадим Стаценко (RUS 100) – 10.

3. Василий Сенаторов, Михаил Сенаторов, Игорь Ивашинцов (RUS 34) – 16.



«Дракон»-классик

1. Виктор Фогельсон, Олег Хоперский, Вячеслав Каптюхин (RUS 84) – 31 очко.

2. Степан Федотов, Евгений Китаев, Денис Гусев (RUS 86) – 58.

3. Сергей Бахарев, Марат Хаиров, Игорь Мироненко (RUS 21) – 66.

Видео можно посмотреть на странице Яхт-клуба Санкт-Петербурга «ВКонтакте».