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Дворкович: для всего шахматного мира будет лучше, если Карлсен сыграет с Непомнящим

Дворкович: для всего шахматного мира будет лучше, если Карлсен сыграет с Непомнящим
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович выразил надежду на участие чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

Ещё до старта турнира претендентов Карлсен говорил, что может отказаться от матча, если его соперником станет не представитель Франции Алиреза Фируджа. Победителем турнира во второй раз подряд стал Непомнящий, набравший 9,5 из 14 очков. В титульном матче в декабре 2021 года россиянин уступил норвежцу со счётом 3,5:7,5.

«Для всего шахматного мира будет лучше, если Магнус Карлсен сыграет очередной матч за звание чемпиона мира. Поединок за шахматную корону является самым важным соревнованием, которое только может быть. Но каждый человек свободен и имеет право на свое волеизъявление. На принятие собственного решения. Будем надеяться, что Магнус сыграет этот матч.

Но если всё сложится по-другому, то чемпионский матч проведут два победителя Турнира претендентов. Но, повторюсь, я надеюсь, что чемпион мира Магнус Карлсен сыграет свой следующий поединок на первенство мира», — приводит слова Дворковича «РИА Новости».

Второе место на Турнире претендентов – 2022 занял китаец Дин Лижэнь.

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