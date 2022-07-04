«Снова играть с Магнусом будет сложно». Победа Непомнящего не нужна никому, кроме России

Российский шахматист Ян Непомнящий блестяще провёл Турнир претендентов – 2022 и, как и два года назад, досрочно занял первое место, обеспечив себе почётное право сыграть в матче за титул чемпиона мира.

Безусловно, в России к этому событию приковано особое внимание. Стоит сказать, что болезненное поражение, которое Яну полгода назад нанёс Магнус Карлсен, разочаровало многих поклонников шахмат в России, но сейчас к ним возвращаются сдержанный оптимизм и воодушевление. Непомнящего неудача не сломала, он по-прежнему классно играет и готов побеждать.

«С кем хочу сыграть в чемпионском матче? Мне буквально всё равно. Но, конечно, снова играть с Магнусом будет довольно сложно», – сказал Ян.

Однако по чемпионскому матчу есть вопросы. Во-первых, сам Магнус Карлсен ещё до турнира претендентов признавался, что ему наскучили все эти битвы за корону и он может от них отказаться. Единственным соперником, с которым Магнус сел бы за доску без вопросов, был Алиреза Фируджа, но юный иранский гений турнир в Мадриде провалил. И теперь Карлсену предстоит решать: будет ли он опять играть с Непомнящим или откажется от титула.

На эти «мучения» норвежца можно смотреть даже с некоторым злорадным удовольствием. Но могут быть и другие варианты, куда менее приятные для российского гроссмейстера. Недаром шахматы на самом высоком уровне всегда сопровождались интригами, скандалами и дворцовыми переворотами.

Магнус Карлсен Фото: fide.com

Что делать, если Магнус в кулуарах ФИДЕ говорит, что играть с Яном не хочет?

Вариант первый – лишать норвежца титула и организовывать, согласно регламенту, матч между первым и вторым местами Турнира претендентов.

Вариант второй – убирать из чемпионского уравнения Непомнящего.

Звучит как бред? Конечно. Если не оглядываться по сторонам и не видеть политическую ситуацию, не оценивать положение России в современном спорте, не вспоминать об отстранении от Турнира претендентов Сергея Карякина. Если уж люди готовы закрыть Большунова, на соперничестве которого с норвежцами держится лыжный спорт, если готовы отменить роскошный волейбольный чемпионат мира в России, то и про законное право Яна Непомнящего сыграть за титул легко забудут. Было бы желание.

У текущего руководства ФИДЕ с Аркадием Дворковичем во главе такого желания, понятное дело, нет. Но совсем скоро в международной федерации пройдут выборы. И шанс Дворковича переизбраться – далеко не 100%.

И нет никакой гарантии, что новое руководство ФИДЕ не возьмёт пример с десятков других международных федераций и не запретит россиянам принимать участие в турнирах. В том числе и в матче за титул.

Ян Непомнящий Фото: fide.com

При этом отстранение Яна Непомнящего будет не просто актом злобы в отношении нашей страны. Оно будет иметь вполне рациональные интересы. Давайте скажем честно, Яна даже в России-то знают не очень хорошо, а уж о статусе мировой звезды говорить пока совсем не приходится. Так что от участия Непомнящего в битве за титул ФИДЕ ничего не выигрывает. А если из-за Яна ещё и Магнус уйдёт, то это однозначно сплошные потери.

Если рассуждать максимально прагматично, то тот же Дин Лижэнь в чемпионском матче – это гарантированный шахматный бум в Китае, десятки миллионов новых поклонников игры! Тот же Хикару Накамура – это герой молодого поколения шахматистов в интернете. Аудитория чемпионского матча с его участием также может побить все мыслимые рекорды.

Матч Непомнящий – Карлсен – это, конечно, тоже интрига, своего рода сиквел. Но уж слишком мало борьбы было в ноябре-декабре 2021 года, чтобы максимально разогреть интерес к новому противостоянию. Даже в России на Яна против Магнуса будут ставить немногие, что уж говорить о мире.

Ян свою работу, безусловно, сделал на пять с плюсом. Он победил на Турнире претендентов, не оставив ни единого вопроса к качеству своей игры. А теперь всё будет решаться на политическом поле. Очень хочется верить, что никакие подковёрные игры не помешают россиянину сыграть за титул.