Президент ФИДЕ нашёл позитив в возможном отказе Магнуса Карлсена от матча за корону

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович нашёл позитив в том, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен может отказаться от матча с победителем турнира претендентов, который выиграл россиянин Ян Непомнящий.

Ещё до старта турнира претендентов Карлсен говорил, что может отказаться от матча, если его соперником станет не представитель Франции Алиреза Фируджа. Победителем турнира во второй раз подряд стал Непомнящий, набравший 9,5 из 14 очков. В титульном матче в декабре 2021 года россиянин уступил норвежцу со счётом 3,5:7,5.

По словам Дворковича, возможный отказ Карлсена повысил ценность турнира претендентов, на котором участники боролись не только за первое, но и за второе место.

«Это уровень соревнования не принижает. Более того, из-за риска, что Магнус не будет играть матч, были дополнительные стимулы у всех участников. И была возможность бороться не только за первое место, но и за второе. Поэтому статус и напряжение турнира высоки», — цитирует его «РИА Новости Спорт».

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