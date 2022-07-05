«Ян играет блестяще, когда ему плохо». Почему Непомнящий легко выиграл Турнир претендентов

Птица Феникс

Перед стартом Турнира претендентов – 2022 эксперты делали прогнозы на грядущее событие. Кто-то предрекал победу прошедшему горнило сражения с Магнусом Карлсеном и славному своей могучей дебютной подготовкой американцу Фабиано Каруане, другие делали ставку на восходящую звезду, вундеркинда и блистательного мастера осложнений француза иранского происхождения Алирезу Фируджу, иные прочили в победители второго номера мирового рейтинг-листа китайца Дин Лижэня. Но победил, причём очень уверенно, другой из «большой четвёрки фаворитов» – воспрявший как птица Феникс после разгрома в Дубае россиянин Ян Непомнящий.

Каруана отлично провёл первую половину турнира, выдал ряд отличных партий, но во втором круге явно сдал, рассыпался и финишировал на скромном пятом месте. Для Фируджи претендентский стал хорошей школой – явно не лучшим образом готовый Алиреза долгое время замыкал гонку, но талант молодого шахматиста позволил ему уйти с последнего места. Наконец, Дин начал очень тяжело, однако собрался и начал догонять лидеров – волевая победа над другим ньюсмейкером турнира – звездой шахматного стриминга Хикару Накамурой – позволила ему стать вторым, но аж в 1,5 очка позади Яна.

Если Карлсен вдруг взбрыкнёт и не станет играть матч на первенство мира, то его, согласно регламенту, заменит китайский гроссмейстер. Событие не настолько невероятное, как может показаться: были заявления Магнуса перед турниром, было его мнение о необходимости реформы системы соревнований на первенство мира, есть усталость от постоянных матчей за мировую корону с мотивированными претендентами и, что весьма важно, устойчивая аллергия людей из штаба чемпиона мира на ряд ключевых чиновников ФИДЕ.

«Яну было слишком хорошо»

Но вернёмся к главному вопросу. Почему же победил именно Ян Непомнящий, причём с таким запасом? Без поражений, досрочно и с такой лёгкостью!

Один очень известный в шахматном мире человек, хорошо знающий Непомнящего, объяснял мне ещё в декабре прошлого года: «Ты знаешь, Непомнящий играет гениально не когда ему хорошо. Он становится блестящим шахматистом, когда ему плохо! Когда чувствует, что не реализовывается… А тут вереница спонсоров, все СМИ кричат, что он должен Карлсена обыграть, что счёт в его пользу, что Магнус уже не тот. Нашему гению было хорошо перед матчем, и Ян оказался совершенно не готов его играть. А после такого разгрома ему станет очень-очень плохо… И он наверняка вернётся!»

Действительно, первое, что бросалась в глаза – это фантастическая мотивация российского супергроссмейстера. Обжигающее желание доказать – то, что случилось на матче в Дубае, – это не есть реальный расклад сил в споре двух титанов, ровесников, родившихся в 1990 году. Постоянный тренер Непомнящего гроссмейстер Владимир Поткин в интервью рассказал, что его подопечный перед Мадридом проделал просто фантастическую работу.

Ян Непомнящий Фото: fide.com

Две подряд победы на претендентском турнире – такое случалось в истории лишь три раза. Со второй попытки Василий Смыслов сверг непобедимого в послевоенные годы Патриарха Михаила Ботвинника, а очень талантливый, но не всегда серьёзный Борис Спасский в 60-х одолел непробиваемого Тиграна Петросяна. А вот «невозвращенцу» Виктору Корчному так и не удалось сокрушить в самом политизированном противостоянии одного из символов советской системы Анатолия Карпова – второй матч за мировой титул в Мерано завершился его крупным поражением. Теперь же невероятный спортивный подвиг удался Непомнящему. В новейшей истории он первый!

Ударные дебюты

Ян оказался невероятно хорошо подготовлен в дебюте. Русская партия, лишь отчасти оправдавшая себя в битве с Карлсеном, чётко нейтрализовала атакующие попытки опасных соперников. Во многом из-за неё Непомнящий не проиграл ни одной партии, а Раппорт и Фируджа, переоценившие в ней свои шансы, были пойманы на контратаке. Российский гроссмейстер и его команда идеально поработали и в других направлениях – того же иранца разгромили в принципиальной сицилианской дебютной дуэли, поймали на разработку в английском начале Ян-Кшиштофа Дуду и, наоборот, серьёзно удивили Дина Лижэня, который сам применил английское начало.

В итоге Непомнящий набрал аж «+5» или 9,5 очка из 14 возможных, побив рекорд Каруаны 2018 года – американец тогда выбил 9 из 14 («+4»). В остальных же турнирах претендентов новейшего времени победителю (Карлсену, Ананду, Карякину, Непомнящему) обычно хватало выиграть на три партии больше, чем проиграть. У россиянина буквально всё сложилось идеально.

Да, по ходу турнира Ян несколько раз попадал в затруднительные положения. Можно назвать партии с Накамурой, Каруаной, и тот же Ян-Кшиштоф Дуда в заключительной партии опасно атаковал россиянина. Однако чувствовалось, что наш гроссмейстер очень хорошо готов в функциональном смысле (хоть и ощутимо прибавил в весе по сравнению с Екатеринбургом), он прекрасно считает варианты и в защите не уходит в пассив – старается контратаковать, вызывает огонь на себя, заставляет решать за доской соперников сложнейшие задачи. В итоге лучшие гроссмейстеры мира не справлялись с ребусами, которые ставил им Ян Непомнящий. При первой же возможности россиянин жертвовал материал и отчаянно боролся за инициативу!

Соперники подкачали?

Но нельзя не сказать и о том, что, помимо блестящей формы россиянина, все его основные, да и не только основные конкуренты оказались не слишком хорошо готовы к турниру. Хотя, конечно, очень достойно смотрелся Накамура и сыграл явно лучше предстартовых прогнозов Теймур Раджабов. Но, например, экс-чемпион мира Владимир Крамник (последний обладатель короны из России) очень сурово раскритиковал игроков в Мадриде и сурово сказал, что в его времена все претенденты играли гораздо лучше, да и вообще уровень игры в кандидатском смотрелся куда качественнее. Возможно, он чуть перегнул палку, но могу сказать одно: если бы в этих партиях против Непомнящего, как против Крамника, играл Карлсен, то Ян вряд ли бы набрал эти «+5».

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий Фото: fide.com

Матч за мировую корону состоится в 2023 году, но ему будет предшествовать масштабная и невидимая глазу простого поклонника шахмат подковёрная борьба, не последнюю роль в которой сыграют предстоящие выборы президента ФИДЕ. Где и когда пройдёт чемпионский матч? Изменится ли формат матчей? Сыграет ли очередной поединок грозный норвежец?

Главное – чтобы россиянин готовился к бою всей своей жизни изо всех сил и чтобы ему опять, как перед матчем в Дубае, не стало уж слишком хорошо.