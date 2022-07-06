В подготовке Фируджи к Турниру претендентов — 2022 участвовал Крамник

Французский гроссмейстер Лоран Фрессине, входящий в команду действующего чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена, в последнем выпуске подкаста Chicken Chess Club сообщил, что в тренерский штаб, готовивший Алирезу Фируджу к Турниру претендентов, входил 14-й чемпион мира россиянин Владимир Крамник.

Фируджа, считавшийся одним из главных фаворитов на участие в титульном матче с Карлсеном, только благодаря победе в заключительном туре над Фабиано Каруаной ушёл с последнего места.

«Теперь мы знаем, с кем он готовился, это стало достоянием общественности, это были, по крайней мере, Крамник и Чепаринов… Себастьян Мазе увидел Крамника на каком-то пляже на юге Франции. Он был немного удивлён, а потом подтвердил, что в штабе Алирезы. Затем Мазе навестил их в доме, который они арендовали для тренировочного лагеря. Так всё официально. Мазе пришёл на моё шоу и сказал это.

Большой вопрос сейчас в том, продолжают ли они работать вместе или, может быть, Крамника уволили, почему он разозлился на Алирезу, когда говорил, что не понимает, как так может играть второй или третий шахматист мира. Они всё ещё работают вместе? Было бы немного странно вот так выступать против того, на кого работаешь. Мы бы никогда так не поступили, это точно! И нас бы уволили в ту же секунду, что на самом деле было бы довольно справедливо», — приводит слова Фрессине Chess24.

После второго поражения Фируджи от Яна Непомнящего Крамник сказал: «Будем говорить прямо: на данный момент Фируджа всё ещё очень плохо разбирается в шахматах. Он безумно талантлив, хорошо просчитывает и так далее, но его понимание игры настолько несовершенно… Как 2-й или 3-й игрок в мире может так играть? Он просто не должен быть №2 или №3 в мире, это абсолютно не тот уровень».