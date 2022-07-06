Марк Селби: первый раз на Центральном корте Уимблдона, буду следить за Надалем

Профессиональный игрок в снукер, англичанин Марк Селби посетил четвертьфинальные матчи Уимблдона-2022. Об этом он рассказал в социальных сетях, выложив соответствующую фотографию. Спортсмен сообщил, что поддерживает двукратную победительницу турниров «Большого шлема» румынку Симону Халеп и бывшую первую ракетку мира 36-летнего испанца Рафаэля Надаля.

«Вау, что я могу сказать. Первый раз на Центральном корте Уимблдона. Это всё, о чём я думаю сейчас, и даже больше. Скрестил пальцы за Симону Халеп, затем буду следить за Рафаэлем Надалем», — написал Селби.

Фото: из личного архива Марка Селби

Селби — четырёхкратный чемпион мира по снукеру, он выигрывал титулы в 2021, 2017, 2016 и 2014 годах.

Халеп вышла в полуфинал Уимблдона-2022, уверенно обыграв американку Аманду Анисимову со счётом 6:2, 6:4. Надаль в настоящий момент проводит четвертьфинальный матч с американцем Тейлором Фритцем. «Чемпионат» ведёт онлайн текстовую трансляцию поединка.