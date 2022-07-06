Марк Селби: первый раз на Центральном корте Уимблдона, буду следить за Надалем

Профессиональный игрок в снукер, англичанин Марк Селби посетил четвертьфинальные матчи Уимблдона-2022. Об этом он рассказал в социальных сетях, выложив соответствующую фотографию. Спортсмен сообщил, что поддерживает двукратную победительницу турниров «Большого шлема» румынку Симону Халеп и бывшую первую ракетку мира 36-летнего испанца Рафаэля Надаля.
«Вау, что я могу сказать. Первый раз на Центральном корте Уимблдона. Это всё, о чём я думаю сейчас, и даже больше. Скрестил пальцы за Симону Халеп, затем буду следить за Рафаэлем Надалем», — написал Селби.
Фото: из личного архива Марка Селби
Селби — четырёхкратный чемпион мира по снукеру, он выигрывал титулы в 2021, 2017, 2016 и 2014 годах.
Халеп вышла в полуфинал Уимблдона-2022, уверенно обыграв американку Аманду Анисимову со счётом 6:2, 6:4. Надаль в настоящий момент проводит четвертьфинальный матч с американцем Тейлором Фритцем. «Чемпионат» ведёт онлайн текстовую трансляцию поединка.
- 6 июля 2022
-
18:51
-
18:40
-
18:11
-
17:43
-
16:05
-
15:11
-
14:38
-
14:33
-
14:13
-
14:00
-
13:44
-
13:36
-
12:37
-
12:03
-
11:54
-
11:50
-
11:11
-
10:36
-
08:18
-
08:03
-
00:57
- 5 июля 2022
-
22:44
-
22:26
-
22:16
-
22:01
-
21:05
-
18:55
-
17:29
-
15:40
-
14:57
-
14:41
-
14:12
-
12:39
-
12:24
-
12:09