Карякин: никакой поддержки от ФШР вообще нет — шахматисты отдельно, а федерация отдельно

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о существующих взаимоотношениях спортсменов с Федерацией шахмат России (ФШР).

Ранее Карякин раскритиковал руководство ФШР, а точнее, команду главы организации Андрея Филатова. Особо недоволен Сергей действиями исполнительного директора Марка Глуховского, который управляет ФШР из Израиля.

«У меня есть полное право от лица шахматистов сказать, что федерация никак не реагирует и не прислушивается к проблемам спортсменов. Не поддерживает ни финансово, ни морально. Никакой поддержки вообще нет — шахматисты отдельно, а федерация отдельно. Надо объединяться. Но объединяться с командой, которая есть сейчас, — невозможно», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.