В Госдуме заявили, что Россия и через 15 лет может не вернуться в мировой спорт

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Роман Терюшков высказал опасения, что отстранение России от мирового спорта может продолжаться ещё очень долго. По словам Терюшкова, в этом нет надежды на Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Никакой CAS не вернёт нас в мировой спорт в ближайшие 5-10-15 лет», — сказал депутат в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в настоящее время многие российские спортсмены не имеют права выступать в международных соревнованиях, поскольку находятся под санкциями со стороны соответствующих международных федераций. Такие решения принимались в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?