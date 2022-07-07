Татьяна Покровская об отстранении: мы поплакали. Но правительство с Путиным у нас железное

Заслуженный тренер России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, чьи подопечные неизменно побеждают на Олимпиадах начиная с 2000 года, высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Мы немножко оправились от этого шока, который нам вбросили в спорт. Говорят «спорт, мир» — и вдруг обвинения такие, что очень трудно среагировать. Мы как женщины немного поплакали, но надо отдать должное, что правительство во главе с Владимиром Владимировичем Путиным у нас железное. Обеспечили все пути подготовки, что поднимает настроение.

Прошёл чемпионат мира, мы следили, переживали, грустили. Если посмотреть на первые места, то впереди оставался люфт по оценкам, как будто нам место оставили», — цитирует Покровскую «РИА Новости Спорт».

Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?