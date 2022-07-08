Ирина Винер-Усманова ответила, повлияет ли её развод на работу в художественной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной страны Ирина Винер-Усманова ответила на вопрос, повлияет ли её развод с российским предпринимателем Алишером Усмановым на работу в художественной гимнастике. Ранее стало известно, что пара официально оформила развод после 30 лет брака.

«По этим вопросам не нужно меня больше беспокоить, всё снято с повестки дня. Я художественной гимнастикой занималась и до него, и при нём. И всегда буду заниматься художественной гимнастикой», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

Напомним, у 68-летнего Алишера Усманова и 73-летней Ирины Винер-Усмановой нет совместных детей.

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