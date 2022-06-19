«Я в лёгком шоке». Гимнастка-художница с русской фамилией выиграла чемпионат Европы

Гимнасток из России отстранили от международных стартов, но даже на чемпионате Европы в Тель-Авиве о нашей стране вспоминают регулярно.

Золото в многоборье сенсационно выиграла представительница Израиля. Вот только корни у неё русские. И фамилия соответствующая – Атаманова.

Из России с любовью

Дарья Атаманова родилась в декабре 2005-го в Тель-Авиве в семье Анатолия и Евгении Атамановых. Её родители родились в России, учились в Томске и в молодости переехали в Израиль. Сейчас мама гимнастки работает в продюсерской компании, а папа – в рекламном бизнесе, а в свободное время он занимается фотографией, часто посещает турниры по художественной гимнастике и делает снимки выступлений своей дочери.

Дарья Атаманова Фото: europeangymnastics.com

Тренируется 16-летняя Дарья у известного тренера Айелет Зусман, под руководством которой занималась и олимпийская чемпионка Токио Линой Ашрам. Кстати, и сама Ашрам, которая совсем недавно завершила карьеру и занялась тренерской деятельностью, теперь входит в число наставников юной спортсменки. Кстати, Дарью в Израиле некоторые называют новой Линой и видят в Атамановой преемницу титулованной гимнастки.

И пока юная гимнастка вполне оправдывает возложенные на неё надежды. Первый серьёзный взлёт Атамановой случился в 2019 году, когда она стала чемпионкой Израиля среди юниоров. Спустя год она не только повторила успех на национальном уровне, но и забрала золото, два серебра и бронзу на чемпионате Европы среди юниорок, который проходил тогда в Киеве.

В 2022 году Атаманова попала в основную сборную Израиля и сразу начала выигрывать один турнир за другим. На этапе Кубка мира в Афинах Дарья стала обладательницей пяти медалей: золота в упражнениях с лентой и обручем и серебра в многоборье, упражнениях с мячом и булавами. Спустя месяц в Баку Атаманова завоевала золото в упражнениях с булавами и серебро в упражнениях с лентой и стала четвёртой в многоборье.

«Я в лёгком шоке»

После такой серии побед в первом взрослом сезоне, кажется, было очевидно, что на чемпионате Европы Атаманова выступит здорово. Но никто не ожидал, что гимнастка сможет забраться аж на первое место.

В многоборье Дарья обошла на 1,400 балла серебряного призёра чемпионата мира Боряну Калейн из Болгарии. Атаманова была первой в упражнениях с мячом и булавой и второй в упражнениях с обручем и лентой. Неудивительно, что такие результаты в итоге помогли гимнастке одержать победу. Хотя для самой спортсменки неожиданное золото стало шоком.

Пьедестал на чемпионате Европы Фото: europeangymnastics.com

«Я в лёгком шоке. Это волнительно, это весело. Ты не думаешь о победе во время соревнований. Ты просто думаешь о каждом упражнении в отдельности, а потом, когда закончишь все, думаешь об этом», – призналась Атаманова.

Впереди у юной спортсменки ещё финалы в индивидуальных упражнениях, в каждый из которых она смогла квалифицироваться. Посмотрим, сможет ли Дарья стать новой звездой художественной гимнастики. Кто знает, может быть, совсем скоро мы увидим жаркую битву Атамановой с россиянками.