Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

В многоборье на чемпионате Европы победила израильтянка с русскими корнями — кто такая Дарья Атаманова

«Я в лёгком шоке». Гимнастка-художница с русской фамилией выиграла чемпионат Европы
Татьяна Постникова
Кто такая Дарья Атаманова
Комментарии
Дарья Атаманова представляет Израиль, но её родители — из России.

Гимнасток из России отстранили от международных стартов, но даже на чемпионате Европы в Тель-Авиве о нашей стране вспоминают регулярно.

Золото в многоборье сенсационно выиграла представительница Израиля. Вот только корни у неё русские. И фамилия соответствующая – Атаманова.

Из России с любовью

Дарья Атаманова родилась в декабре 2005-го в Тель-Авиве в семье Анатолия и Евгении Атамановых. Её родители родились в России, учились в Томске и в молодости переехали в Израиль. Сейчас мама гимнастки работает в продюсерской компании, а папа – в рекламном бизнесе, а в свободное время он занимается фотографией, часто посещает турниры по художественной гимнастике и делает снимки выступлений своей дочери.

Дарья Атаманова

Дарья Атаманова

Фото: europeangymnastics.com

Тренируется 16-летняя Дарья у известного тренера Айелет Зусман, под руководством которой занималась и олимпийская чемпионка Токио Линой Ашрам. Кстати, и сама Ашрам, которая совсем недавно завершила карьеру и занялась тренерской деятельностью, теперь входит в число наставников юной спортсменки. Кстати, Дарью в Израиле некоторые называют новой Линой и видят в Атамановой преемницу титулованной гимнастки.

Российские девушки выступят на ЧЕ по художественной гимнастике. Но не под своим флагом Российские девушки выступят на ЧЕ по художественной гимнастике. Но не под своим флагом
«Мы хотим делать шоу». Сёстры Аверины уже готовы бросить большой спорт? «Мы хотим делать шоу». Сёстры Аверины уже готовы бросить большой спорт?

И пока юная гимнастка вполне оправдывает возложенные на неё надежды. Первый серьёзный взлёт Атамановой случился в 2019 году, когда она стала чемпионкой Израиля среди юниоров. Спустя год она не только повторила успех на национальном уровне, но и забрала золото, два серебра и бронзу на чемпионате Европы среди юниорок, который проходил тогда в Киеве.

В 2022 году Атаманова попала в основную сборную Израиля и сразу начала выигрывать один турнир за другим. На этапе Кубка мира в Афинах Дарья стала обладательницей пяти медалей: золота в упражнениях с лентой и обручем и серебра в многоборье, упражнениях с мячом и булавами. Спустя месяц в Баку Атаманова завоевала золото в упражнениях с булавами и серебро в упражнениях с лентой и стала четвёртой в многоборье.

«Я в лёгком шоке»

После такой серии побед в первом взрослом сезоне, кажется, было очевидно, что на чемпионате Европы Атаманова выступит здорово. Но никто не ожидал, что гимнастка сможет забраться аж на первое место.

В многоборье Дарья обошла на 1,400 балла серебряного призёра чемпионата мира Боряну Калейн из Болгарии. Атаманова была первой в упражнениях с мячом и булавой и второй в упражнениях с обручем и лентой. Неудивительно, что такие результаты в итоге помогли гимнастке одержать победу. Хотя для самой спортсменки неожиданное золото стало шоком.

Пьедестал на чемпионате Европы

Пьедестал на чемпионате Европы

Фото: europeangymnastics.com

«Я в лёгком шоке. Это волнительно, это весело. Ты не думаешь о победе во время соревнований. Ты просто думаешь о каждом упражнении в отдельности, а потом, когда закончишь все, думаешь об этом», – призналась Атаманова.

«Та, которая с Авериными…» Гимнастка Линой Ашрам завершила карьеру, и её очень жаль «Та, которая с Авериными…» Гимнастка Линой Ашрам завершила карьеру, и её очень жаль
«Аверины соревновались жёстко». Наши гимнастки забрали всё золото международного турнира «Аверины соревновались жёстко». Наши гимнастки забрали всё золото международного турнира

Впереди у юной спортсменки ещё финалы в индивидуальных упражнениях, в каждый из которых она смогла квалифицироваться. Посмотрим, сможет ли Дарья стать новой звездой художественной гимнастики. Кто знает, может быть, совсем скоро мы увидим жаркую битву Атамановой с россиянками.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022