Анатолий Карпов отреагировал на заявление Сергея Карякина, что «ФШР управляют из Израиля»

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал большое заявление российского гроссмейстера Сергея Карякина. Ранее Карякин заявил, что Федерацией шахмат России (ФШР) управляют из Израиля, имея в виду то, что исполнительный директор организации Марк Глуховский переехал в Израиль после начала специальной военной операции России на Украине. Напомним, в начале марта некоторые российские шахматисты, в том числе Ян Непомнящий, подписали письмо против спецоперации.

«Что касается пояснения обстановки, то всё сказанное Карякиным — истина. Он ничего не добавил и не убавил, всё так и есть.

То, что федерация инициирует письмо, готовит его и директор подписывает, — я вообще такого не помню. Видимо, после этого, испугавшись, директор убежал туда. Он же подписал письмо. Каждый гроссмейстер, если он имеет своё мнение и хочет высказаться, может это сделать. Но федерация не должна организовывать подобные вещи. Это просто чудовищно», — цитирует Карпова «РИА Новости Спорт».

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