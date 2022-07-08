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Владимир Крамник назвал юного шахматиста, который может стать чемпионом мира

Владимир Крамник назвал юного шахматиста, который может стать чемпионом мира
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14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник высказал мнение, что 16-летний индийский шахматист Рамешбабу Прагнанандха в недалёком будущем способен стать чемпионом мира.

«Я считаю, что Праг невероятно талантлив. Ещё года три назад у нас была сессия, и я был в восторге от его таланта. Он очень комплексный шахматист, у него нет явных слабых мест. Это очень важное качество – когда у тебя в молодом возрасте нет явных слабых мест. Если они у тебя есть, их нащупают и начнут бить в них.

Мне кажется, что по масштабу таланта он может стать чемпионом мира. В том, что он будет в десятке, причём совсем скоро, у меня нет вообще никаких сомнений», — рассказал Крамник в интервью YouTube-каналу Levitov Chess.

23 июня 2018 года Рамешбабу Прагнанандха стал на тот момент вторым среди самых молодых гроссмейстеров в истории шахмат в возрасте 12 лет, 10 месяцев и 13 дней.

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