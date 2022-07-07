Далеко не все хвалят Яна, не потерпевшего на Турнире претендентов ни одного поражения.

«Победа Непомнящего — это проблема». Что пишут о триумфе российского шахматиста за рубежом

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий второй раз подряд стал победителем Турнира претендентов! Более того, он стал первым шахматистом в современной истории турнира, кому удалось набрать 9,5 очка из 14 возможных.

В России за Яна порадовались, а за рубежом победа нашего шахматиста вызвала массу вопросов. Способен ли Непомнящий побороться за титул с Магнусом Карлсеном? Согласится ли норвежец сыграть с Яном? И вообще, допустят ли российского гроссмейстера до чемпионского мачта?

«Матч Непо и Дина кажется пресным»

Самый обсуждаемый вопрос, касающийся победы Непомнящего – согласится ли Магнус Карлсен сыграть против Яна в матче на первенство мира? Ещё до начала Турнира претендентов – 2022 действующий чемпион мира заявил, что готов сражаться за шахматную корону только с Алирезой Фируджей, который, кстати, по итогам шахматного турнира стал лишь шестым.

Французское издание Le Figaro опубликовало текст под заголовком «Согласится ли Карлсен играть против Непомнящего – блестящего российского претендента?» Автор риторически задаётся вопросом «захочет ли норвежский супергроссмейстер вновь скрестить шпаги в апреле 2023-го с тем, кого он уверенно обыграл в декабре прошлого года со счётом 4:0 (не считая ничьих)».

Любители шахмат в своих соцсетях также задают этот вопрос, хвалят Непомнящего и надеются, что Карлсен всё же решится играть:

«Непомнящий, выглядит мотивированным, но всё может измениться, когда он сядет за одну доску c великим Магнусом. Но, честно говоря, матч Непо и Дина кажется пресным…»

«Непомнящий выиграл Турнир претендентов. Он снова поборется за титул, в прошлый раз у него всё пошло не так. Но все ждут решения Магнуса».

«Я не фанат Непомнящего, но он провёл очень сильный турнир. Если Карлсен не захочет с ним побороться, хотелось бы увидеть противостояние Непо и Накамуры».

«Ух ты! Непомнящий выиграл Турнир претендентов и заслужил реванш в матче на первенство мира. Надеюсь, Карлсен решит защитить свой титул!»

«Ян действительно заслуживает чемпионский матч. Он настоящий трудяга».

«Победа Непомнящего — это проблема»

В издании El País вышла статья под названием «Непомнящий в такой же степени сильный претендент, как и нестабильный». Автор рассуждает на тему неумения Яна справляться с поражениями в психологическом плане:

«Россиянин должен включить в подготовку интенсивную работу с психологом, специализирующимся на топовых соревнованиях. Если он этого не сделает, то маловероятно, что сможет превзойти Магнуса Карлсена или Дина Лижэня. Потому что даже огромного таланта и знаний, в случае Непомнящего – энциклопедических, недостаточно, чтобы стать чемпионом мира.

Ян Непомнящий Фото: Getty Images

Карлсен сказал, что эксперты недооценили Непомнящего. Но должны ли мы ценить его больше, если он не знает, как справляться с поражениями?»

Впрочем, автор текста возвращается к вопросу о том, что Непомнящий в текущих условиях рискует остаться без матча за шахматную корону:

«Никто не хотел победы Непомнящего, кроме его фанатов и, возможно, Российской шахматной федерации, даже несмотря на то, что он подписал обращение против вторжения в соседнюю страну. Для ФИДЕ его победа является проблемой, потому что это затруднит привлечение спонсоров для финала, даже в том случае, если Карлсен не откажется от титула».

Ян Непомнящий и Магнус Карлсен Фото: Salah Malkawi/ Getty Images)

«Респект Непомнящему»

Вместе с активным обсуждением слабых мест Непомнящего за рубежом говорят и о прекрасной игре российского гроссмейстера.

Сам Магнус Карлсен действительно отметил, что Яна сильно недооценили:

«Ян был сильно недооценён экспертами и букмекерами, да и я думал, что Дин Лижэнь и Фабиано Каруана имели больше шансов на победу. Респект Непомнящему, он отлично справился!» – сказал чемпион мира.

«Он доминировал на протяжении всего турнира, одержал пять невероятных побед и не допустил ни одного поражения. Это было жёсткое и зрелое выступление игрока, которого многие считали слишком непостоянным и хрупким для восстановления своего статуса претендента», – пишет о Яне издание Dot Esports. – Для игрока, склонного к тильту, он проделал просто невероятную работу и доказал неправоту сомневающихся в нём, сделав несколько простых ничьих тогда, когда это было необходимо, и спокойно, методично использовав ошибки своих оппонентов».