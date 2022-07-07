Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

«Победа Непомнящего — это проблема»: что пишут о победе россиянина в Турнире претендентов — 2022 за рубежом

«Победа Непомнящего — это проблема». Что пишут о триумфе российского шахматиста за рубежом
Ангелина Николаева
Что пишут о триумфе российского шахматиста
Комментарии
Далеко не все хвалят Яна, не потерпевшего на Турнире претендентов ни одного поражения.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий второй раз подряд стал победителем Турнира претендентов! Более того, он стал первым шахматистом в современной истории турнира, кому удалось набрать 9,5 очка из 14 возможных.

В России за Яна порадовались, а за рубежом победа нашего шахматиста вызвала массу вопросов. Способен ли Непомнящий побороться за титул с Магнусом Карлсеном? Согласится ли норвежец сыграть с Яном? И вообще, допустят ли российского гроссмейстера до чемпионского мачта?

«Матч Непо и Дина кажется пресным»

Самый обсуждаемый вопрос, касающийся победы Непомнящего – согласится ли Магнус Карлсен сыграть против Яна в матче на первенство мира? Ещё до начала Турнира претендентов – 2022 действующий чемпион мира заявил, что готов сражаться за шахматную корону только с Алирезой Фируджей, который, кстати, по итогам шахматного турнира стал лишь шестым.

Французское издание Le Figaro опубликовало текст под заголовком «Согласится ли Карлсен играть против Непомнящего – блестящего российского претендента?» Автор риторически задаётся вопросом «захочет ли норвежский супергроссмейстер вновь скрестить шпаги в апреле 2023-го с тем, кого он уверенно обыграл в декабре прошлого года со счётом 4:0 (не считая ничьих)».

Любители шахмат в своих соцсетях также задают этот вопрос, хвалят Непомнящего и надеются, что Карлсен всё же решится играть:

«Непомнящий, выглядит мотивированным, но всё может измениться, когда он сядет за одну доску c великим Магнусом. Но, честно говоря, матч Непо и Дина кажется пресным…»

«Непомнящий выиграл Турнир претендентов. Он снова поборется за титул, в прошлый раз у него всё пошло не так. Но все ждут решения Магнуса».

Карлсен может доиграться. Однажды чемпион мира слишком много капризничал и лишился короны Карлсен может доиграться. Однажды чемпион мира слишком много капризничал и лишился короны
Ян Непомнящий установил абсолютный рекорд! Теперь-то Карлсен сыграет с ним за титул? Ян Непомнящий установил абсолютный рекорд! Теперь-то Карлсен сыграет с ним за титул?

«Я не фанат Непомнящего, но он провёл очень сильный турнир. Если Карлсен не захочет с ним побороться, хотелось бы увидеть противостояние Непо и Накамуры».

«Ух ты! Непомнящий выиграл Турнир претендентов и заслужил реванш в матче на первенство мира. Надеюсь, Карлсен решит защитить свой титул!»

«Ян действительно заслуживает чемпионский матч. Он настоящий трудяга».

«Победа Непомнящего — это проблема»

В издании El País вышла статья под названием «Непомнящий в такой же степени сильный претендент, как и нестабильный». Автор рассуждает на тему неумения Яна справляться с поражениями в психологическом плане:

«Россиянин должен включить в подготовку интенсивную работу с психологом, специализирующимся на топовых соревнованиях. Если он этого не сделает, то маловероятно, что сможет превзойти Магнуса Карлсена или Дина Лижэня. Потому что даже огромного таланта и знаний, в случае Непомнящего – энциклопедических, недостаточно, чтобы стать чемпионом мира.

Ян Непомнящий

Ян Непомнящий

Фото: Getty Images

Карлсен сказал, что эксперты недооценили Непомнящего. Но должны ли мы ценить его больше, если он не знает, как справляться с поражениями?»

«Снова играть с Магнусом будет сложно». Победа Непомнящего не нужна никому, кроме России «Снова играть с Магнусом будет сложно». Победа Непомнящего не нужна никому, кроме России
«Ян играет блестяще, когда ему плохо». Почему Непомнящий легко выиграл Турнир претендентов «Ян играет блестяще, когда ему плохо». Почему Непомнящий легко выиграл Турнир претендентов

Впрочем, автор текста возвращается к вопросу о том, что Непомнящий в текущих условиях рискует остаться без матча за шахматную корону:

«Никто не хотел победы Непомнящего, кроме его фанатов и, возможно, Российской шахматной федерации, даже несмотря на то, что он подписал обращение против вторжения в соседнюю страну. Для ФИДЕ его победа является проблемой, потому что это затруднит привлечение спонсоров для финала, даже в том случае, если Карлсен не откажется от титула».

Ян Непомнящий и Магнус Карлсен

Ян Непомнящий и Магнус Карлсен

Фото: Salah Malkawi/ Getty Images)

«Респект Непомнящему»

Вместе с активным обсуждением слабых мест Непомнящего за рубежом говорят и о прекрасной игре российского гроссмейстера.

Сам Магнус Карлсен действительно отметил, что Яна сильно недооценили:

«Ян был сильно недооценён экспертами и букмекерами, да и я думал, что Дин Лижэнь и Фабиано Каруана имели больше шансов на победу. Респект Непомнящему, он отлично справился!» – сказал чемпион мира.

«Он доминировал на протяжении всего турнира, одержал пять невероятных побед и не допустил ни одного поражения. Это было жёсткое и зрелое выступление игрока, которого многие считали слишком непостоянным и хрупким для восстановления своего статуса претендента», – пишет о Яне издание Dot Esports. – Для игрока, склонного к тильту, он проделал просто невероятную работу и доказал неправоту сомневающихся в нём, сделав несколько простых ничьих тогда, когда это было необходимо, и спокойно, методично использовав ошибки своих оппонентов».

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022