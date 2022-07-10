Карякин оценил вероятность того, что Карлсен откажется играть с Непомнящим

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением о возможном отказе норвежца Магнуса Карлсена от матча за Всемирную шахматную корону. Ранее Карлсен говорил, что может отказаться от матча, если его соперником не будет француз Алиреза Фируджа. Но Фируджа не смог выиграть Турнир претендентов. Победителем соревнований стал россиянин Ян Непомнящий.



«Изначально я считал, что он будет играть с кем угодно, кроме Яна – потому что с Яном он играл только что. Это небольшое удовольствие: два года готовиться к одному сопернику, только о нём и думать. Это сложно, скучно, неинтересно. Магнус любит получать удовольствие от игры, а не заниматься рутинной работой.



Вероятность, что он откажется, есть, думаю, скоро мы узнаем его решение. Я бы дал процентов 70 на то, что он будет играть, и 30 – на то, что откажется», — цитирует Карякина «Газета.ру».

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