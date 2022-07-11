Четырехкратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Симона Байлз рассказала, как в самолёте её приняли за ребёнка.
Президент США Джо Байден 7 июля наградил футболистку сборной США Меган Рапино и четырёхкратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Симону Байлз медалью Свободы — высшей гражданской наградой в стране.
По пути домой из Вашингтона в самолёте Симону приняли за ребёнка, предложив гимнастке раскраску. Наполним, рост гимнастки составляет 142 сантиметра.
«Мне попытались дать раскраску, когда я села в самолёт. Я ответила: «Не нужно, мне 25 лет». Другая стюардесса предложила мне алкогольный коктейль, так что всё в порядке», – написала Байлз в социальных сетях.
Напомним, 24-летняя Байлз недавно призналась, что испытывает серьёзные психологические проблемы.
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