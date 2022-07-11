В Саратовской области после тренировки скончался юный самбист

Следственный комитет Российской Федерации проводит проверку по факту смерти девятилетнего мальчика. Он умер после тренировки по самбо в спортивной школе города Балашова Саратовской области. Юный спортсмен потерял сознание, после чего его доставили в больницу. Но спасти ребёнка не удалось.



«По предварительным данным, 10 июля 2022 года во время занятий в кружке в спортивной школе, расположенной в городе Балашове, девятилетний мальчик пожаловался на плохое самочувствие преподавателю, после чего потерял сознание. Прибывшие медики госпитализировали его, где врачами были проведены реанимационные мероприятия, которые не принесли положительного результата», — говорится в сообщении.



Пока точная причина смерти ребёнка не сообщается. Следователи уже осмотрели место происшествия.