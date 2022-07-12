В Кремле отреагировали на критику Сергея Карякина в адрес руководства ФШР

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал критику российского гроссмейстера Сергея Карякина в адрес руководства Федерации шахмат России (ФШР). Ранее Карякин заявил, что ФШР управляют из Израиля, имея в виду то, что исполнительный директор организации Марк Глуховский переехал в Израиль после начала специальной военной операции России на Украине. Напомним, в начале марта некоторые российские шахматисты, в том числе Ян Непомнящий, выигравший впоследствии Турнир претендентов, подписали письмо против спецоперации.

«Федерация даёт высокие показатели и создаёт для спортсменов хорошие условия. Много достижений. Надеемся, будет ещё больше! Ждём матч за корону!» — приводит слова Пескова «РБК-Спорт».

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