Менеджер Карякина заявил, что его ошарашил пост Сергея о Федерации шахмат России

Кирилл Зангалис, менеджер российского гроссмейстера Сергея Карякина, прокомментировал критику подопечного в адрес руководства Федерации шахмат России (ФШР).

Ранее Карякин заявил, что ФШР управляют из Израиля, имея в виду то, что исполнительный директор организации Марк Глуховский переехал в Израиль после начала специальной военной операции России на Украине. Напомним, в начале марта некоторые российские шахматисты, в том числе Ян Непомнящий, выигравший впоследствии Турнир претендентов, подписали письмо против спецоперации.

«Как руководитель пресс-службы ФШР и менеджер Сергея Карякина скажу откровенно: я был ошарашен постом Сергея Карякина о Федерации шахмат России. Это решение он принял самостоятельно, наверное, впервые не посоветовавшись со мной за 10 лет крепкой дружбы и доверительного сотрудничества. Мы прошли с Сергеем огонь и воду, я знал его как доброго, открытого парня. И раз он занял такую позицию, значит, считает её правильной.

Это его видение, его выбор. И за это я отвечать не могу. В данном конкретном случае категорически не разделяю его точку зрения. Я 10 лет знаком с [президентом ФШР] Андреем Филатовым, восемь из них с ним работаю. Андрей Васильевич, по моему мнению, сделал и делает очень много для российских шахмат. На сегодняшний день не вижу другого руководителя федерации», — цитирует Зангалиса ТАСС.

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