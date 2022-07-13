Илья Захаров — о ЧМ по прыжкам в воду: без России всё выглядело очень слабенько

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров заявил, что чемпионат мира по прыжкам в воду в Будапеште (Венгрия), который проходил без российских спортсменов, выглядел неполноценно и слабо.

«Ничего нового мы там не увидели, без России чемпионат мира стал неполноценным. Выглядело всё очень слабенько. Люди, которые даже близко не стояли, теперь борются за медали. Я бы сказал, что на своём уровне выступали только китайские спортсмены, неплохо выступали англичане. Больше даже выделить некого», — приводит слова Ильи Захарова Metaratings.ru.

Напомним, Международная федерация плавания отстранила российских спортсменов от участия в чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года и объявила, что представители России не будут выступать на международных соревнованиях до конца года.